Uno degli acquisti messi a segno dal Torino nell'ultimo giorno di trattative per il calciomercato è Andreaw Gravillon, difensore centrale del Reims arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto.



La trattativa per l'acquisto del difensore si è sviluppata proprio nelle ultime ore di mercato: l'accordo è stato trovato martedì mattina, come lo stesso Gravillon ha rivelato durante la sua presentazione ai microfoni di Torino Channel.