Roberto Pereyra è da tempo un obiettivo di mercato del Torino. Il centrocampista argentino piace molto al tecnico Walter Mazzarri che lo ha già potuto allenare nel corso della sua esperienza al Watford.



La volontà di Pereyra è quella di giocare nella prossima stagione in una squadra protagonista anche sul fronte europeo: ora che il Torino è stato ripescato in Europa League in seguito all'esclusione del Milan, le possibilità che la trattativa per il nazionale argentino possa riprendere sono in aumento.