Dopo oltre tre mesi dall'ultima apparizione ufficiale, contro l'Inter si è rivisto in campo nel Torino Armando Izzo. Il difensore napoletano non giocava dallo scorso 2 dicembre contro l'Empoli, quando al 91' sostituì Ola Aina. L'infortunio di Koffi Djidji e la contemporanea indisponibilità di David Zima gli hanno permesso di tornare sul rettangolo verde.



Nonostante la buona prestazione e il gol del possibile 2-0 sfiorato, difficilmente Izzo lo si vedrà protagonista in questo finale di stagione: il suo tempo al Torino sembra essere terminato e a fine stagione l'addio è sempre più probabile.