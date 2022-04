Nell'elenco dei convocati del Torino torna, dopo oltre due mesi, Dennis Praet. Il centrocampista belga si era infortunato lo scorso 6 febbraio nella partita contro l'Udinese e da quel momento è rimasto box: questa settimana è tornato ad allenarsi con i propri compagni e oggi pomeriggio sarà in panchina ma per Praet potrebbe esserci spazio a partita in corso.