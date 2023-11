I fischi della Maratona, i cori di contestazione contro il presidente Cairo (invitato a cedere la società) e i giocatori, l’invito gridato a gran voce ai calciatori di granata di andare sotto la curva per un confronto, ignorato però da Rodriguez e compagni che hanno preferito prendere immediatamente la via degli spogliatoi. È finita così Torino-Frosinone, partita che per la squadra di Juric sarebbe dovuta essere quella della conferma dopo la vittoria di Lecce e che invece si è trasformata in una serata amara, conclusa con una vera e propria contestazione.



LA CONTESTAZIONE - Tra un tempo supplementare e l’altro, gli ultras hanno lasciato vuota la parte centrale del secondo anello della Curva Maratona e si sono spostati al primo anello, da dove hanno seguito gli ultimi quindici minuti della partita contestando squadra e presidente. Contestazione che è proseguita anche dopo che la partita è finita, con i tifosi che hanno continuato a gridare la propria rabbia dall’esterno dello stadio.