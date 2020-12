Quella di questa sera contro il Napoli per Marco Giampaolo sarà una partita molto importante: l'allenatore si giocherà il proprio futuro sulla panchina del Torino. La sua esperienza in granata è stata, fino a questo momento, assolutamente negativo, con la squadra che al momento si trova all'ultimo posto in classifica.



Il presidente Urbano Cairo ha finora sempre ribadito la propria fiducia nel tecnico ma i risultati non stanno arrivando: in casa di sconfitta contro la squadra di Gattuso, Giampaolo potrebbe essere esonerato.