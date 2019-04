Con ogni probabilità contro il Parma, per la seconda partita consecutiva, Simone Zaza partirà dalla panchina. Walter Mazzarri sembra infatti intenzionato a confermare Alejandro Berenguer dal primo minuto alle spalle dell'unica punta Andrea Belotti (che gode di uno stato di forma eccezionale).



Contro il Parma il Torino dovrebbe infatti schierarsi con il 3-4-2-1 con Daniele Baselli e il già citato Berenguer come trequartisti. Simone Zaza potrebbe entrare in campo solamente a partita in corso, se la strada per la squadra granata dovesse mettersi in salita.