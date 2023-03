Yann Karamoh non ha ancora smaltito il problema al polpaccio e Aleksey Miranchuk al massimo si siederà in panchina: per Ivan Juric le scelte su chi schierare sulla trequarti campo contro il Sassuolo sono quasi obbligate.



Toccherà alla coppia formata da Nikola Vlasic e Nemanja Radonjic agire alle spalle dell'unica punta Antonio Sanabria. Si accomoderà invece in panchina Demba Seck.