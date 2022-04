Contro l'Atalanta il Torino si schiererà con il suo solito 3-4-2-1. A difendere la porta granata ci sarà l'ex Etrit Berisha che, dopo aver smaltito la febbre e aver ceduto il posto tra i pali a Vanja Milinkovic-Savic contro lo Spezia, è pronto a tornare titolare.



David Zima è in ballottaggio con Koffi Djidji per una maglia da titolare sul centrodestra con il primo favorito sul secondo, in dubbio anche Gleison Bremer, uscito non al meglio dal match contro lo Spezia, Alessandro Buongiorno infine sostituirà Ricardo Rodriguez, anche lui non al meglio.