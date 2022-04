Nella lista dei giocatori che non erano a disposizione di Ivan Juric per la partita di ieri contro l'Atalanta c'era anche il nome di Rolando Mandragora: il centrocampista del Torino ce la farà però a tornare a disposizione per la gara di domenica in casa dell'Empoli.



Mandragora è stato fermato negli ultimi giorni da un'influenza: passata la febbre il centrocampista può tornare a lavorare agli ordini di Ivan Juric ed essere a disposizione per la trasferta del Castellani.