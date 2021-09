Resterà in dubbio fino all'ultimo ma, almeno per uno spezzone di partita nel secondo tempo, contro la Salernitana si dovrebbe vedere in campo anche Andrea Belotti.



L'attaccante del Torino, nell'ultima partita disputata, quella contro la Fiorentina, ha subito un infortunio al perone che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione in Nazionale. In questi giorni ha svolto un lavoro differenziato al Filadelfia e domenica dovrebbe sedersi inizialmente in panchina. Poi potrebbe avere spazio a partita in corso.