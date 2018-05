Andrea Belotti più Patrick Cutrone: una coppia d'attacco, questa, che vorrebbero avere sia i dirigenti del Torino che quelli del Milan. Infatti, mentre i dirigenti rossoneri continuano il corteggiamento al Gallo, quelli granata stanno cercando di capire se ci sono possibilità per arrivare al numero 63 di Gattuso.



La trattativa per portare Cutrone sotto la Mole è però molto complicata a causa dell'alta valutazione del cartellino del giocatore da parte dei dirigenti rossoneri. Il Torino vorrebbe chiudere l'operazione con un prestito con diritto di riscatto da esercitare, eventualmente nella prossima stagione: una formula, questa, che in casa Milan però non piace.