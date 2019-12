Sarà un mese di gennaio caratterizzato dalle tante cessioni quello del Torino. Non solo dei giocatori a disposizione di Walter Mazzarri che finora hanno trovato poco spazio, come Vittorio Parigini o Simone Edera, ma anche di quelle di coloro che si sono aggregati alla Primavera.



E' il caso di Alessandro Buongiorno che, dopo l'esperienza in serie B con la maglia del Carpi della scorsa stagione, ora è stato uno dei titolatissimi della Primavera. Ma anche di chi si è allenato senza mai scendere in campo, come Andrea Zaccagno o Nicolò De Angelis.