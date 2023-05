Tra i vari giocatori del Torino il cui futuro è in forte bilico c'è anche Mergim Vojvoda. Il terzino è reduce da una stagione sottotono in cui raramente è riuscito davvero a convincere.



Per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati ascolterà tutte le eventuali offerte che eventualmente arriveranno per il numero 27 granata.