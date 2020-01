Il direttore sportivo del Torino, Massimo Bava, prosegue la propria ricerca di giocatori da portare in granata per rinforzare la squadra a disposizione di Walter Mazzarri. Tra coloro che sono seguiti con maggiore attenzione del dirigente ci sono anche Seko Fofana e Stefano Okaka dell'Udinese.



Al momento, anche se a piccoli passi, l'unica trattativa che sta proseguendo è quella per il centrocampista, è invece bloccata quella per il centravanti. L'eventuale arrivo di Okaka al Torino dipende dal futuro di Simone Zaza: se l'ex Valencia e Sassuolo resterà in granata, Bava non porterà avanti la trattativa.