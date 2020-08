Resterà al Torino solamente chi lo vorrà: è questo il messaggio che ha lanciato il presidente Urbano Cairo che ha anche spiegato di non voler più trattenere giocatori scontenti, come fatto un anno. Chi sono allora i calciatori granata che verranno ceduti entro il 30 settembre?



I due nomi più importanti sono quelli di Salvatore Sirigu e Armando Izzo, nella lista dei possibili partenti ci sono però anche Lyanco, Koffi Djidji e Tomas Rincon, oltre al giovane Vincenzo Millico che potrebbe però essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità.