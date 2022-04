Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, il Torino avrebbe avviato una trattativa per l'acquisto del giovane terzino sinistro Ridvan Yilmaz. Classe 2001, il laterale mancino gioca nel Besiktas ed è già entrato in pianta stabile nel giro della nazionale maggiore turco.



Per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore, la società granata sarebbe disposta a offrire intorno ai 5 milioni di euro.