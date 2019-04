Ieri mattina Lorenzo De Silvestri è stato costretto a sottoporsi a un operazione chirurgica al setto nasale, a sole 24 ore dall'intervento il terzino del Torino quest'oggi era in campo al Filadelfia per il primo allenamento settimanale. Il laterale destro non ha svolto l'intera seduta di lavoro con i propri compagni di squadra ma ha svolto un lavoro personalizzato.



Per la partita di sabato sul campo del Genoa Walter Mazzarri dovrebbe poter comunque contare su De Silvestri che potrebbe giocare con una speciale mascherina protettiva come gli era già capitato di fare lo scorso anno in alcune occasioni.