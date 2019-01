Vittorio Parigini resterà al Torino almeno fino al termine della stagione. La società granata ha infatti deciso di continuare a puntare sul giovane attaccante, che può essere utilizzato anche come esterno di centrocampo, che nella prima parte di stagione è stato uno dei giocatori che più ha sorpreso tra quelli a disposizione di Walter Mazzarri.



Parigini in questo mercato di gennaio quindi non partirà ma continuerà a dare il proprio contributo alla causa granata.