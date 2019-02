Per Walter Mazzarri arrivano buone notizie circa le condizioni di Koffi Djidji: dopo le terapie svolte nelle scorse settimane per rinforzare il ginocchio destro (ricordiamo che il difensore ivoriano ha subito una parziale lesione al menisco), che dovrà essere operato ma a fine campionato, il centrale da ieri è tornato a completa disposizione del tecnico del Torino.



Anche quest'oggi, al Filadelfia, Djidji si è regolarmente allenato con i propri compagni di squadra e potrà quindi essere a disposizione di Mazzarri per la partita di domenica contro il Chievo Verona: il difensore si candida dunque per una maglia da titolare, dopo che nelle ultime due partite è stato sostituito da Emiliano Moretti.