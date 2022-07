Bartlomiej Dragowski è uno dei principali obiettivi del Torino per la porta, a trattativa con la Fiorentina è però al momento in stand-by. Perché? A causa di Vanja Milinkovic-Savic.



Il dt Davide Vagnati non sta riuscendo a trovare una nuova squadra al portiere serbo: finché Milinkovic-Savic non lascerà il Torino qualsiasi altra trattativa è bloccata. Con la Fiorentina e con Dragowski si tornerà a parlare dopo l'addio dell'attuale numero 32.