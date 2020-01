Diego Laxalt potrebbe lasciare il Torino nei prossimi giorni: è questa la notizia del giorno per quanto riguarda il club granata. Proprio per questo motivo stamattina Vincent Casella, uno degli agenti dell'esterno, ha incontrato i dirigenti del Milan. Ma se Laxalt dovesse essere ceduto, chi lo sostituirebbe? Due le alternative che sta seguendo il ds Massimo Bava.



La prima è Luis Advincula, calciatore peruviano in uscita dal Rayo Vallecano, la seconda è Mousse Wagué, terzino di proprietà del Barcellona che il club catalano potrebbe cedere in prestito.