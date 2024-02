Torino, due difensori in scadenza di contratto: il punto sui rinnovi

In casa Torino il direttore tecnico Davide Vagnati è in queste settimane impegnato nelle trattative per il rinnovo del contratto di due giocatori molto importanti, due cardini della difesa di Ivan Juric: parliamo di Ricardo Rodriguez e di Koffi Djidji. Entrambi hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, nel caso in cui non dovesse essere trovato un accordo, potrebbero andare via a parametro zero. Un qualcosa che Vagnati vorrebbe evitare ed è per questo che ha già avviato la trattativa per il rinnovo con i procuratori di entrambi i giocatori.



Al momento la trattativa che sta procedendo più rapidamente è quella per il prolungamento di Ricardo Rodriguez: il difensore svizzero, nonché capitano del Torino, ha aperto alla possibilità di prolungare il contratto con la società granata e le parti stanno discutendo sulla durata e sull'ingaggio del calciatore.



Per quanto riguarda Koffi Djidji, invece, la trattativa si trova a una fase più embrionale: l'infortunio avuto in estate e i due successivi interventi a cui si dovuto sottoporre il difensore hanno fatto rallentare i colloqui. Ora che il francese si è ripreso ed è tornato a occupare la sua consueta posizione di braccetto di destra nella difesa a tre, Vagnati ha in programma di riprendere la trattativa per cercare di arrivare a un accordo ed evitare quindi di perdere il giocatore a parametro zero.