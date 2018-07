Il Torino è vicino a chiudere una doppia operazione in uscita: il portiere Tommaso Cucchietti e il centravanti Manuel De Luca, entrambi cresciuti nella Primavera granata, sono a un passo dal trasferimento in prestito all'Alessandria, società che milita nel campionato di serie C e che da anni cerca di conquistare la promozione in B.



Sia Cucchietti che De Luca si stanno già allenando con l'Alessandria ma, prima di ufficializzare la cessione in prestito dei due giocatori, il Torino vuole far firmare i rinnovi di contratti ai suoi due giovani calciatori.