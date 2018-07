Prima di comprare bisogna vendere: è un po' questo il motto in casa Torino per quanto riguarda il mercato. L'opera di sfoltimento della rosa potrebbe iniziare da due ormai ex giocatori Primavera che al momento sono a Bormio in ritiro con la squadra: il difensore Alessandro Buongiorno e l'attaccante Karlo Butic.



I due giocatori sono nel mirino del Foggia e la trattativa per una cessione in prestito al club pugliese è già avviata. Per entrambi si tratterebbe della prima esperienza nella serie B italiana, Butic, infatti, ha già giocato nel secondo campionato croato.