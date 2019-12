Per la partita di domenica del suo Torino sul campo dell'Hellas Verona, Walter Mazzarri potrebbe recuperare due pedine importanti come Lorenzo De Silvestri e Andrea Belotti. Il terzino si è infortunato nel corso del primo tempo della gara contro la Fiorentina, nell'ultimo turno, il Gallo è invece indisponibile da quasi tre settimane.



Sia De Silvestri che Belotti quest'oggi hanno svolto parte dell'allenamento con i propri compagni e al Bentegodi potrebbero per lo meno sedersi in panchina e giocare uno spezzone di partita.