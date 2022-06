Dopo un anno da terzo portiere, con una sola presenza in campionato, in questa sessione di mercato Luca Gemello lascerà il Torino: la società granata lo cederà in prestito in modo che possa giocare con maggiore continuità.



Sulle tracce dell'estremo difensore granata ci sono due squadre di serie B: il Cittadella e il Bari. I primi contatti sono già stati avviati ma una vera e propria trattativa non è ancora iniziata.