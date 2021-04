A fine stagione, tra i giocatori che rientrano dal prestito al Torino c'è anche Lucas Boyé. L'attaccante argentino è attualmente all'Elche, dove sta disputando un buon campionato: anche se la società spagnola dovesse decidere di non esercitare la clausola per il diritto di riscatto del giocatore, Boyé non resterebbe in granata ma verrebbe messo sul mercato.



Ci sono già due squadre che hanno mostrato interesse per l'attaccante argentino, l'Empoli e il Lecce. Toscani e pugliesi, in corsa per la promozione in serie A, stanno aspettando di capire le intenzioni dell'Elche.