Aarón Martín, terzino sinistro del Mainz è vicino allo svincolo, visto le parole del ds Christian Heidel. Secondo quanto riporta la Bild, il 25enne avrebbe possibilità di restare in Bundesliga, della quale è il terzo spagnolo per numero di presenze, di tornare ne LaLiga, dove ha giocato con l'Espanyol e il Celta Vigo, o di optare per una terza scelta: la Serie A. Torino e Bologna hanno mostrato interesse per il mancino, capace di ricoprire la fascia in vari moduli, come dimostrato nei suoi anni in Germania e con le selezioni giovanili de La Roja (30 presenze fra U19 e U21). Il valore di mercato attuale di Martín è di 7 milioni di euro, due in meno rispetto del prezzo d'acquisto sganciato dai tedeschi nel 2019.