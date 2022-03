Un infortunio alla mano nelle ultime settimane ha fatto perdere il posto da titolare tra i pali del Torino a Vanja Milinkovic-Savic, posto che in questo finale di campionato potrebbe non ritrovare per via delle buone prestazioni offerte da Etrit Berisha.



Se non riuscirà a riprendersi la titolarità, a fine stagione Milinkovic-Savic potrebbe essere ceduto: anche per questo il finale di campionato per il portiere serbo sarà molto importante.