Da questa mattina Pietro Pellegri è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. L'attaccante, arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Monaco, per la sua esperienza in granata ha scelto come numero di maglia il 64, lo stesso numero che aveva al Milan.



Il numero 64 ha un significato molto particolare per il Pellegri: è infatti l'anno di nascita del papà, Marco, che è tra l'altro il team manager del Torino.