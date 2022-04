La possibilità di acquistare a parametro zero Andrea Belotti fa gola a molte squadre, sia in Italia che all'estero. Ma quali sono le società che sono interessate all'acquisto del centravanti del Torino?



In Italia ci sono stati sondaggi da parte di Napoli, Roma, Fiorentina e Atalanta. Ma Belotti ha diversi estimatori anche all'estero: in Inghilterra piace al West Ham, in Spagna invece si è messo sulle sue tracce l'Atletico Madrid. Nelle prossime settimane il Gallo dovrà decidere se restare al Torino o se invece cambiare squadra.