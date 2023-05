Ci sarà il tutto esaurito allo stadio Olimpico Grande Torino per la partita di sabato tra il Torino e l'Inter. Al momento sono stati venduti circa 21.000 biglietti, sono esauriti tutti i tagliandi in curva Maratona, ne restano pochi ancora nei Distinti. Sarà completamente sold out anche il Settore ospiti che ospiterà i tifosi nerazzurri.