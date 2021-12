L'addio al Torino di Tomas Rincon nel mercato di gennaio è sempre più probabile, nonostante il centrocampista abbia il contratto in scadenza a fine campionato. La società granata vuole liberarsi immediatamente del suo pesante contratto e per questo motivo il dt Davide Vagnati è alla ricerca di una squadra a cui cederlo.



Rincon ha molti estimatore in Sud America e negli ultimi giorni si sono registrati dei sondaggi da parte dell'Internacional di Porto Alegre.