Il primo acquisto del Torino in questa sessione invernale di calciomercato è Antonio Sanabria. L'attaccante è in arrivo dal Real Betis su richiesta di Davide Nicola che lo aveva già allenato in precedenza al Genoa.



Sanabria arriva al Torino a titolo definitivo per una cifra intorno a 7 milioni di euro, più 3 milioni legati a bonus vari. L'attaccante in granata percepirà uno stipendio di 1,5 milioni di euro fino al 2025: sono questi i dettagli dell'accordo trovato.