Simone Zaza e Andrea Belotti insieme dal primo minuto: il Torino al San Paolo domani giocherà con i due attaccanti insieme dal primo minuto. Moreno Longo, sin dalla sua prima conferenza stampa, non ha mai negato il desiderio di giocare con i due attaccanti che Walter Mazzarri vedeva uno come l'alternativa dell'altro.



A fare la spese della scelta di Longo di giocare con Zaza e Belotti sarà Simone Verdi, che contro il Napoli dovrebbe partire dalla panchina, pronto a entrare in campo a partita in corso.