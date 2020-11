Andrea Belotti questo pomeriggio è tornato ad allenarsi con i propri compagni di squadra, dopo che per tutta la settimana era stato costretto a svolgere allenamenti differenziati a causa di un problema al ginocchio.



Il Gallo domani contro la Sampdoria guiderà l'attacco del Torino e al suo fianco ci sarà Simone Zaza, autore di due reti nelle ultime due partite giocate (contro l'Inter e contro la Virtus Entella). Partirà invece dalla panchina Simone Verdi che, come Belotti, questo pomeriggio è tornato in gruppo.