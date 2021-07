Tra i calciatori seguiti con maggiore attenzione dal Torino in questa sessione di mercato c'è Marko Pjaca. Il calciatore croato è tornato alla Juventus dopo il prestito al Genoa ma con ogni probabilità lascerà nuovamente i bianconeri.



Il Torino, per convincere il club bianconero a cedere il giocatore, proverà a chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni sono previsti contatti tra il dt Davide Vagnati e i dirigenti bianconeri.