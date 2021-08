Per il Torino, quella per tesserare Josip Brekalo è stata una vera e propria corsa contro il tempo. Il trequartista croato è arrivato nel capoluogo piemontese intorno alle ore 18.40, poco meno di un'ora dopo è arrivato nella sede della società granata (senza effettuare le visite mediche) dove ha firmato il contratto.



Contratto che è stato spedito agli uffici della Lega serie A alle ore 19.47, ovvero 13 minuti prima della chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Un acquisto davvero last minute per il Torino.