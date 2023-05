Nikola Vlasic è uno dei giocatori più importanti del Torino ma il suo cartellino è ancora di proprietà del West Ham. La società granata ha però la possibilità di esercitare la clausola per il riscatto ma ha tempo solamente fino al prossimo 10 giugno.



Dopo quella data il Torino perderà la prelazione per il riscatto del cartellino di Vlasic e dovrà eventualmente ritrattare con il West Ham per acquistare il cartellino del giocatore croato.