Per il derby di sabato contro la Juventus il tecnico del Torino, Ivan Juric, dovrà fare i conti con le molte assenze. Sono infatti tanti i calciatori granata che non potranno prendere parte alla partita contro i bianconeri: l'ultimo ad aggiungersi alla lista degli indisponibili è stato Koffi Djidji che, a causa dell'espulsione rimediata contro il Venezia, sarà squalificato.



Non ci saranno poi gli infortunati Andrea Belotti, Simone Zaza e Marko Pjaca mentre resta in dubbio Armando Izzo: il difensore non era tra i convocati della sfida del Penzo per via della lombalgia e le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.