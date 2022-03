Sono dieci i calciatori del Torino sono stati convocati nelle rispettive nazionali: Andrea Belotti nell'Italia, Samuele Ricci nell'Italia Under 21, Ola Aina nella Nigeria, Etrit Berisha nell'Albania, Sasa Lukic e Vanja Milinkovic-Savic nella Serbia, Ricardo Rodriguez nella Svizzera, Mergim Vojvoda nel Kosovo, Magnus Warming nella Danimarca Under 21 e David Zima nella Repubblica Ceca.



In realtà oltre a questi dieci è stato convocato anche Josip Brekalo dalla Croazia ma, a causa della positività al Covid, dovrà saltare almeno la prima partita. Wilfried Singo ha invece già lasciato il ritiro della Costa d'Avorio a causa di un fastidio muscolare.