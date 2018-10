Dal ritiro della Nazionale Under 21, con cui è al momento impegnato, l'attaccante del Torino Simone Edera ha parlato del suo momento difficile con la società granata con cui, ultimamente, sta trovando poco spazio: "Ho parlato con mister Mazzarri, mi ha detto cose importanti. Dalla società ho sempre sentito fiducia e non smetterò di ringraziare il presidente Cairo, e Petrachi" ha dichiarato.



"Quando il mister mi darà l’opportunità io dovrò dimostrare di essere all’altezza - ha poi continuato Edera - questo è il momento dei ragazzi, ora tocca a noi, dobbiamo farci trovare pronti a dare un contributo importante. Nella vita e nel calcio. Con gli azzurri ognuno di noi deve far notare di essere il migliore, dare il meglio ma sempre a disposizione del gruppo. E nel Toro è la stessa cosa, il progetto è farci crescere, anche se non c’è spazio. Dobbiamo fare le cose come il mister ci chiede, sapendo che un’opportunità la darà a tutti".