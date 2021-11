All'elenco dei calciatori infortunati in casa Torino si è aggiunto anche Andrea Belotti. Per la partita di giovedì contro l'Empoli il tecnico Ivan Juric spera però di riuscire a recuperare tre giocatori: Simone Verdi, Cristian Ansaldi e Rolando Mandragora.



I primi due sono alle prese con problemi muscolari, il centrocampista invece oltre un mese fa era stato operato al menisco: tutti sono però sulla buona strada per il ritorno in campo.