Contro laIagoha raggiunto il traguardo delle cento partite giocate con la maglia delUn traguardo che lo spagnolo non ha però potuto festeggiare al meglio a causa di un infortunio al ginocchio, patito a inizio secondo tempo, che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco."Buon pareggio in un campo difficile! Molto felice di aver raggiunto il traguardo delle 100 partite ufficiali con la maglia del Torino. Dispiaciuto per l’infortunio. Speriamo che non sia niente di grave. #ForzaToro" ha scritto Falque su Instagram. Riguardo all'infortunio domani, quando il giocatore si sottoporrà ad alcuni esami, se ne saprà di più.