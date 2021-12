Mohamed Fares è uno dei calciatori che il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, sta seguendo con maggiore attenzione. Il terzino di proprietà del Genoa potrebbe però arrivare a gennaio sotto la Mole solamente a una condizione: che si trovi un accordo per uno scambio di calciatori.



Il presidente del Torino, Urbano Cairo, al momento non ha intenzione di investire per un altro terzino, ma se con il Genoa si arrivasse a un accordo che comprendesse la cessione in Liguria di uno tra Armando Izzo e Daniele Baselli il discorso potrebbe cambiare.