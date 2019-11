“Il Filadelfia a porte aperte? L’avevo programmato prima del derby. Continueremo ad aprire le porte nel primo giorno della settimana, comunque vadano le cose. Spero che ci sia però sempre rispetto per il lavoro di tutti”. Parole queste pronunciate da Walter Mazzarri poco più di due settimane fa, alla vigilia di Torino-Brescia.



La promessa dell'allenatore granata non è però stata mantenuta e, quest'oggi, dopo la sconfitta contro l'Inter, i cancelli del Filadelfia sono rimasti chiusi per il primo allenamento settimanale della squadra facendo così aumentare la rabbia dei tifosi.