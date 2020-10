Terminati gli impegni con la propria nazionale e risolte le pratiche burocratiche per il permesso di soggiorno, Amer Gojak è finalmente arrivato a Torino e oggi, per la prima volta, varcherà i cancelli del Filadelfia dove conoscerà Marco Giampaolo e i suoi nuovi compagni di squadra.



Gojak dovrebbe essere convocato già per la partita di domenica contro il Cagliari, anche se si accomoderà in panchina. Il trequartista titolare sarà infatti Simone Verdi, ma ora che il calciatore bosniaco è arrivato a Torino, il ballottaggio tra i due è davvero iniziato.