La lunga coda dellaprosegue oggi, con il primo dei posticipi dovuti ai rinvii causa Covid delle partite della domenica: il Tar del Piemonte è intervenuto, sospendendo la quarantena dei calciatori del, imposta precedentemente dall'Asl. Quindi il match previsto per il pomeriggio di ieri è stato spostato ad oggi: i granata di Ivanricevono ladi Vincenzo, nella sfida tra due squadre che stanno vivendo un buon periodo, virus a parte. I padroni di casa hanno perso solo una volta nelle ultime cinque e si trovano a -7 dalla zona Europa e dal sesto posto, occupato proprio dalla Viola; gli ospiti dal canto loro, con due gare in meno, sono reduci da cinque risultati utili di fila, hanno 32 punti come Roma e Lazio, e potenzialmente possono arrivare a quota 38 come la Juve, a -3 dal quarto posto e dalla zona Champions League. guidati dal capocannoniere Dusan Vlahovic, a quota 16 reti finora.Il Torino ha vinto solamente tre delle ultime 25 sfide di Serie A contro la Fiorentina (9N, 13P), la più recente nel dicembre 2019, con Walter Mazzarri in panchina. La Fiorentina ha segnato in tutte le ultime 16 partite di Serie A contro il Torino: dovesse trovare il gol in questo match registrerebbe il suo nuovo record di partite di fila in gol contro una singola avversaria nella competizione (attualmente a pari con la Triestina). Il Torino ha perso soltanto una delle ultime nove partite interne di campionato contro la Fiorentina (3V, 5N), un 1-2 nel marzo 2018, caratterizzato da una rete di Cyril Théréau arrivata al 94' minuto. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite di Serie A grazie a tre vittorie seguite da due pareggi: i viola non arrivano a una striscia di imbattibilità più lunga da luglio 2020, quando si fermarono a quota sei. Il Torino è imbattuto da sei partite casalinghe di Serie A: l'ultima volta che i granata hanno infilato almeno sette gare interne senza sconfitte nella competizione risale alla stagione 2016/17, con Sinisa Mihajlovic in panchina (nove in quell’occasione). Dopo aver trovato il successo in tre delle prime quattro trasferte giocate in questo campionato, la Fiorentina ha ottenuto solo quattro punti nelle ultime sei gare esterne, frutto di un successo, un pareggio e ben quattro sconfitte. Il Torino è la squadra che ha subito meno reti nel corso dei primi tempi in questo campionato (sei), la Fiorentina ha invece subito cinque degli ultimi sei gol in Serie A nelle prime frazioni.: Gemello, Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. JuricTerracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano​