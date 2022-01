Luca Gemello ha esordito in Serie A con la Maglia del Torino nella serata di ieri nella vittoria casalinga contro la Fiorentina. Il giovane portiere classe 2000 si è fatto vedere quando al 71esimo minuto è riuscito a deviare in calcio d'angolo l'insidioso colpo di testa di Nico Gonzalez. L’altra parata della serata la fa su una sua vecchia conoscenza, capocannoniere delle Serie A, che in passato gli ha causato molti grattacapi: Dusan Vlahovic.

PRECEDENTI - I due classe 2000 si erano già incontrati 4 già quattro volte, tutte nella stagione 2018/19. I precedenti prima di ieri sera pendevano tutti dalla parte del serbo. Nei precedenti incroci, per Gemello, sono arrivate tre sconfitte e un pareggio, due di queste sono la finale di coppa di Cappa Italia Primavera e in quell’occasione Vlahovic mise una doppietta all’andata e al ritorno segnò con un cucchiaio il rigore del vantaggio. In totale l’ex portiere dell’Under 17 ha subito 6 gol, tutti da Vlahovic.



LA RIVINCITA - Dopo quella stagione i due non si erano mai più incrociati anche perché mentre il bomber viola esplodeva in Serie A la scorsa stagione, Gemello era in prestito in Serie C al Renate. La decisione del Torino di trattenerlo come terzo portiere, rinnovando anche il contratto lo scorso mese fino al 2023. Rimanendo nella massima serie in questa stagione ha permesso al giovane granata di riprendersi la sua rivincita nella partita di ieri sera: porta inviolata, Vlahovic a secco, vittoria del Torino e gioia immensa a fine partita.